Acht op de tien patiënten ervaren klachten door bestraling

UTRECHT (ANP) - Bestraling is een effectieve behandeling voor kanker, maar het levert ruim acht op de tien patiënten ook klachten op. Vooral vermoeidheid wordt vaak gerapporteerd: ruim de helft van de patiënten heeft daar last van, zo maakt een peiling onder ruim 3800 patiënten die radiotherapie ondergingen duidelijk. Een minderheid van 18 procent zegt geen klachten te ervaren door de behandeling.

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wilden met de enquête een beter beeld krijgen van de klachten die bestraling veroorzaakt "en wat de impact daarvan is op het dagelijks leven van mensen met kanker".

Veel patiënten hebben meerdere klachten die vermoedelijk door de behandeling komen: bijna de helft (47 procent) van de ondervraagden noemt er drie of meer. Na vermoeidheid komen huidproblemen (34 procent) en pijn (23 procent) regelmatig voor.