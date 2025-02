Als je aan de kust woont, verhogen microplastics de kans op lichamelijke beperkingen

Een verontrustend Amerikaans onderzoek legt voor het eerst een mogelijke relatie bloot tussen microplastics in zeewater en diverse lichamelijke beperkingen bij kustbewoners. Mensen die wonen in gebieden met verhoogde concentraties microplastics in het zeewater kampen beduidend vaker met problemen rond mobiliteit, zelfverzorging en zelfstandig wonen.

Het onderzoek, dat binnenkort wordt gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology, onderzocht 218 kustprovincies in 22 Amerikaanse staten. De resultaten tonen een opvallend patroon: in gebieden waar zeewater meer dan 10 microplasticdeeltjes per kubieke meter bevatte, had gemiddeld 15,2 procent van de inwoners geheugen- en denkproblemen, tegenover 13,9 procent in regio's met minimale vervuiling.

Bij mobiliteitsbelemmeringen was het contrast nog duidelijker: 14,1 procent tegenover 12,3 procent. Ook bij zelfverzorging en zelfstandig wonen zagen de onderzoekers significante verschillen, zelfs na correctie voor beïnvloedende factoren zoals hartaandoeningen, beroertes en luchtvervuiling.

Geen oorzakelijk verband aangetoond

"Deze bevindingen werpen nieuw licht op de mogelijke gevolgen van microplasticvervuiling voor de hersengezondheid”, vertelt mede-auteur van de studie Sarju Ganatra. De onderzoekers benadrukken wel dat de studie geen direct oorzakelijk verband bewijst, maar slechts een associatie aantoont.

Maar alleen de associatie is al verontrustend. Wat deze ontdekking extra alarmerend maakt, is de enorme spreiding in vervuilingsgraad. De zwaarst vervuilde gebieden bevatten gemiddeld meer dan 1000 microplasticdeeltjes per kubieke meter zeewater, honderd keer meer dan de norm in de minst vervuilde zones.

Wat zijn microplastics, en waar komen ze vaak voor?

Microplastics, plastic fragmenten kleiner dan 5 millimeter, zijn afkomstig van uiteenlopende bronnen zoals afgebroken plastic afval, gezichtsscrubs, visnetten en voedselverpakkingen. Oceaanstromingen, bevolkingsdichtheid en lokale afvalverwerking bepalen waar de hoogste concentraties voorkomen.

Bron: Eurekalert