Arbodiensten: meeste ziekteverzuim in 2025 door stress en griep

UTRECHT (ANP) - Stressgerelateerde klachten en griepverschijnselen waren ook dit jaar de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim onder werknemers in Nederland. Dat melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Ze zeggen dat het verzuim onverminderd hoog bleef en dat er meer focus moet komen op preventie, bijvoorbeeld door snelle ondersteuning bij mentale en fysieke klachten.

De arbodiensten zeggen dat 2025 begon met uitzonderlijk veel ziekmeldingen. In februari werd zelfs de hoogste piek gemeten in vier jaar, vooral door griepklachten. In september was er opnieuw een flinke stijging te zien vergeleken met augustus, wederom door griep.

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare steeg stressgerelateerde uitval in de afgelopen vijf jaar met 36 procent. Inmiddels komt een op de vier verzuimdagen door stress en de duur van die uitval loopt steeds verder op. Vaak leidt dit tot maandenlange afwezigheid.