Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

In veel speelzand dat je kunt kopen bij winkels als Top1Toys en sites Bol en Amazon zit asbest.

De onderzoeksredactie van het AD liet twaalf producten met speelzand in een laboratorium onderzoeken. Er werd asbest gevonden in zes verschillende exemplaren. Die zijn gekocht bij Top1Toys, Bol.com , Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed. Het gaat om zandtafels en speelgoed om zandkunst en schilderijen mee te maken. Andere winkels verkopen soms dezelfde producten.

Het aangetroffen asbest is vooral niet-hechtgebonden tremoliet , een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende ‘witte asbest’. Decennia nadat je de vezels hebt ingeademd, kun je longkanker of asbestkanker krijgen. Hoe groot het risico is voor kinderen die met het zand hebben gespeeld, is vooralsnog moeilijk te zeggen.

Als je denkt dat dat zand nu uit de handel gaat: nee, dat gaat het niet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt niet te kunnen optreden "op basis van bevindingen van het AD" over asbest in speelzand voor kinderen , laat de toezichthouder woensdag weten.