Bank of Japan verhoogt rente naar hoogste niveau in 30 jaar

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd naar het hoogste niveau in dertig jaar. Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de inflatie bestrijden. Ook geeft de Bank of Japan aan dat er meer verhogingen in het verschiet liggen als de omstandigheden dit toelaten.

De Japanse centrale bank begon in maart vorig jaar met het verhogen van de rente. Dat was de eerste verhoging sinds 2007. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie juist wilde aanjagen.

De rente bedraagt nu 0,75 procent, tegen een eerder tarief van 0,50 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1995. Het besluit om de rente te verhogen was unaniem. Alle beleidsmakers stemden voor een verhoging. Ook economen hadden gerekend op een renteverhoging met een kwart procentpunt.