Autisme komt in sommige landen veel vaker voor dan in andere

Autisme is niet zo'n vastomlijnde stoornis als je misschien denkt: het aantal diagnoses verschilt sterk over de wereld. Autisme wordt het meest vastgesteld bij kinderen in Singapore, Japan en Australië, terwijl het in China en Brazilië niet half zo vaak wordt gediagnosticeerd.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het in deze landen minder vaak voorkomt. Factoren als toegang tot zorg, diagnosemethodes en publieke bewustwording spelen ook een rol.

Dat er meer diagnoses zijn in een land kan bijvoorbeeld simpelweg betekenen dat er effectievere gezondheidssystemen zijn om de aandoening op te sporen. In landen als Singapore en Japan, waar de toegang tot gezondheidszorg en het bewustzijn over ASS hoog is, komen diagnoses vaker voor. Aan de andere kant kunnen landen met minder medische middelen of minder bekendheid met autisme lagere aantallen rapporteren door onderdiagnose. Volgens het CBS heeft in Nederland 2,8 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar een vorm van autisme.

De Mayo Clinic omschrijft ASS (autismespectrumstoornis) als “een aandoening die te maken heeft met de ontwikkeling van de hersenen en die invloed heeft op hoe iemand waarneemt en omgaat met anderen, waardoor problemen ontstaan in sociale interactie en communicatie. De stoornis omvat ook beperkte en repetitieve gedragspatronen. De term 'spectrum' in autismespectrumstoornis verwijst naar het brede scala van symptomen en ernst.”

Dat maakt diagnose zo lastig en soms ook een beetje arbitrair, want wijkt iemand gewoon een beetje af van het gemiddelde of is er echt sprake van autisme? De meningen verschillen daarover dus ook een beetje per land.

