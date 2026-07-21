Dermatologen trekken aan de bel: skincare-routines beschadigen je huid

Eerst een cleanser, daarna een toner. Dan een serum, oogcrème, dagcrème, gezichtsolie én natuurlijk SPF. Op TikTok vliegen de video's met uitgebreide skincare-routines je om de oren. Hoe meer stapjes, hoe beter je huid zou worden. Maar volgens dermatologen is dat een hardnekkige misvatting.

Sterker nog: uit nieuw onderzoek van het Alrijne Ziekenhuis blijkt dat ruim negen op de tien huidartsen zich zorgen maken over de gevolgen van dit soort uitgebreide routines. Hun boodschap is duidelijk: een kast vol potjes maakt je huid lang niet altijd gelukkiger.

Skincare is populairder dan ooit. Op sociale media laten influencers dagelijks zien welke producten volgens hen onmisbaar zijn voor een stralende huid. Vooral de zogenoemde '10 step skincare routine' is enorm populair. Miljoenen mensen kijken naar video's waarin de ene crème na de andere wordt aangebracht.

Maar in de spreekkamer zien dermatologen juist de keerzijde van die trend. Steeds vaker melden mensen zich met een geïrriteerde huid, eczeem, puistjes of allergische reacties die ontstaan nadat ze allerlei producten tegelijk zijn gaan gebruiken. Hoe meer actieve ingrediënten je combineert, hoe groter de kans dat je huid uit balans raakt.

Vooral jongeren laten zich beïnvloeden

Volgens de onderzoekers spelen sociale media daarin een grote rol. Jongeren nemen adviezen van influencers regelmatig over zonder te controleren of die ook medisch onderbouwd zijn.

Dat baart huidartsen zorgen. Zeker omdat kinderen en tieners steeds jonger beginnen met uitgebreide huidverzorging, terwijl hun huid vaak helemaal geen ingewikkelde routine nodig heeft.

Veel van de video's laten producten zien die bedoeld zijn voor een volwassen huid of specifieke huidproblemen. Wie die zonder noodzaak gebruikt, kan de natuurlijke huidbarrière juist beschadigen.

Dermatologen wijzen vooral op producten met krachtige werkzame stoffen. Denk aan retinoïden, exfoliërende zuren en sterk geparfumeerde verzorgingsproducten. Ook middelen die als '100 procent natuurlijk' worden verkocht, zijn niet automatisch mild voor de huid.

Het probleem zit bovendien niet alleen in één product, maar vooral in de combinatie. Wie verschillende actieve ingrediënten over elkaar heen gebruikt, vergroot de kans op roodheid, irritatie en een gevoelige huid.

Minder smeren kan je flink wat geld besparen

Een uitgebreide routine kost niet alleen tijd, maar ook geld. Nieuwe serums, crèmes en maskers lopen al snel op tot honderden euro's per jaar. Terwijl dermatologen juist adviseren om het eenvoudig te houden.

Voor de meeste mensen is een milde reiniger, een hydraterende crème en een goede zonnebrandcrème voldoende als basis. Pas wanneer er sprake is van een huidprobleem, kan een arts adviseren om daar specifieke producten aan toe te voegen.

Over één onderdeel bestaat nauwelijks discussie: zonnebrandcrème. Dermatologen benadrukken dat dagelijkse zonbescherming de belangrijkste stap blijft om huidveroudering en huidkanker te helpen voorkomen. Ook als de zon zich nauwelijks laat zien, is smeren volgens hen verstandig.