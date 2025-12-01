Werken collageensupplementen echt?

Collageensupplementen zijn razend populair, maar het bewijs dat ze wonderen doen, is beperkt en vaak minder spectaculair dan de marketing suggereert. Er zijn wél studies die kleine voordelen laten zien voor huid en gewrichten, maar langetermijnonderzoek en onafhankelijke trials blijven schaars, zegt Harvard

Collageen is het meest voorkomende eiwit in ons lichaam en geeft structuur aan huid, botten, kraakbeen en pezen. Vanaf je dertigste neemt de natuurlijke productie af, wat bijdraagt aan rimpels en stijvere gewrichten – precies de beloftes waarop fabrikanten van poeders, pillen en gummies inspelen. De markt groeit dan ook hard; schattingen lopen op tot miljardenomzetten wereldwijd.

Een veel aangehaalde meta-analyse van gerandomiseerde studies vond dat gehydrolyseerd collageen de huid iets elastischer en beter gehydrateerd kan maken, en fijne rimpels tijdelijk kan verminderen. Bij artrosepatiënten zijn in sommige onderzoeken kleine verbeteringen in pijn en stijfheid gemeld, al gaat het vaak om korte, relatief kleine trials. Harvard Health benadrukt dat veel van deze studies (mede) door de industrie gefinancierd zijn en dat het moeilijk is om het effect van collageen te scheiden van andere ingrediënten in de producten

Tegelijk waarschuwt de Mayo Clinic dat er “geen sterk bewijs” is dat vrij verkrijgbare collageenproducten echt veroudering tegengaan of een soort verjongingskuur vormen. Deskundigen benadrukken dat een gezond voedingspatroon (voldoende eiwit, vitamine C, zink), zonbescherming, niet roken en matig alcoholgebruik waarschijnlijk meer doen voor je huid dan een duur potje poeder. Daar komt bij dat supplementen veel minder streng worden gecontroleerd dan medicijnen, waardoor samenstelling, dosering en claims niet altijd betrouwbaar zijn.