Boetes voor uitbuiting Indonesische verpleegkundigen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie legt boetes op van in totaal zo'n 700.000 euro aan een hogeschool in Noord-Brabant en twee zorginstellingen uit Flevoland en Drenthe. De organisaties zouden volgens de inspectie tientallen Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen naar Nederland hebben gehaald om hier te werken.

Meer dan zestig in Indonesië afgestudeerde verpleegkundigen werd bij de werving een Nederlandse hbo-opleiding beloofd. Daarbij zouden zij 16 uur per week stage lopen en 16 uur per week werken bij zorginstellingen. Volgens de Arbeidsinspectie werden de verpleegkundigen in de praktijk echter als volledige werknemers ingezet en maakten ze daarbij meer uren dan afgesproken. Daarbij werden de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml) overtreden.

Televisieprogramma EenVandaag maakte eerder reportages over het fenomeen in 2023. Onderzoek van dat programma zou ook hebben geleid tot deze boetes. Volgens het programma gaat het grootste deel van de boete naar opleider Habeo+ in Noord-Brabant. Die moet 347.200 euro betalen. Zorggroep Drenthe betaalt 224.000 euro en Woonzorg Flevoland 132.000 euro.

Volgens de Arbeidsinspectie waren de betrokken organisaties oorspronkelijk van plan om jaarlijks 1200 studenten op deze manier naar Nederland te halen. Inmiddels is de werving van Indonesische verpleegkundigen gestopt. De betrokken zorginstellingen hebben een laatste formele waarschuwing gehad. Als ze nogmaals in de fout gaan, kan de inspectie de instellingen stilleggen.