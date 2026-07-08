De Hond noemt in verhoor veel coronamaatregelen 'onzin'

DEN HAAG (ANP) - Opiniepeiler Maurice de Hond blijft erbij dat veel van de coronamaatregelen "onzin" waren, omdat virologen zich vergisten in de manier waarop het virus zich verspreidde. In een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona haalde hij uit naar voormalig RIVM-baas Jaap van Dissel, die volgens hem in een eerder verhoor eveneens "onzin" verkondigde. De commissie wees hem erop dat Van Dissel zich daartegen niet kon verdedigen.

De Hond haalde tal van wetenschappers aan die op Twitter (tegenwoordig X) hun bevindingen deelden. Uit hun gegevens leidde hij af dat het virus zich vooral verspreidde via minuscule druppels (aerosolen). Hij trok daaruit de conclusie dat anderhalve meter afstand bewaren, de basis van alle coronamaatregelen, geen zin had. Betere ventilatie was volgens hem de oplossing. Hard bewijs had hij niet. Maar: "Er was geen andere verklaring".

Dat het virus zich verspreidde via aerosolen is achteraf door wetenschappers bevestigd. Maar ook directe besmetting via grotere druppels vormde volgens virologen wel degelijk een risico. De Hond deed daarnaast zeer stellige uitspraken over onder meer de invloed van het weer op de verspreiding van het virus. Ook op dat vlak bleken zijn voorspellingen lang niet altijd nauwkeurig.

De Hond hekelde de manier waarop werd omgegaan met opvattingen en adviezen die afweken van wat gangbaar was onder virologen. "Daar werd helemaal niet naar geluisterd", klaagde hij. Nog altijd worden andersdenkenden volgens de opiniepeiler verdacht gemaakt. Daarbij verwees hij naar het verhoor van Van Dissel, waarin die zijn adviezen fel verdedigde. "Het mag niet zo zijn" dat anderen gelijk hadden, zei hij.