De Jonge hield 'poot stijf' rond pleidooien voorrang vaccins

DEN HAAG (ANP) - Hugo de Jonge heeft naar eigen zeggen zijn poot stijf gehouden toen er vanuit verschillende hoeken gepleit werd voor voorrang bij het verdelen van vaccins. Dat zei de oud-zorgminister tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

De Jonge begreep dat onderwijsminister Arie Slob voorrang wilde voor docenten en justitieminister Ferd Grapperhaus voor politieagenten. "Maar het kon gewoon niet", aldus de oud-bewindsman, die zei dat het om "stevige disputen" ging. "Elke prik die naar een ander ging, kon je niet steken in een arm die het eigenlijk harder nodig had."

Toch kregen olympische sporters en agenten van de Mobiele Eenheid uiteindelijk eerder een vaccin, terwijl het beleid voorschreef dat alleen kwetsbaren en hun verzorgers voorrang kregen. Dit gebeurde in april 2021, terwijl de eerste prikken in januari werden gezet. Die uitzonderingen konden volgens De Jonge omdat het om kleinere groepen ging dan bijvoorbeeld leraren, waarvoor ook veel gelobbyd werd, en omdat 80-plussers toen al geprikt waren.