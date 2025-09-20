Deze eenvoudige oefeningen kunnen je nachtrust flink verbeteren

Slapeloze nachten? Misschien is een potje yoga, een rustige tai chi-sessie of een flinke wandeling precies wat je nodig hebt.

Van alle bewegingsvormen steelt yoga de show, zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vakblad BMJ Evidence-Based Medicine. Mensen die yoga deden, sliepen gemiddeld bijna twee uur langer (!) per nacht dan wie alleen standaardzorg kreeg. Alsof dat niet genoeg is, vielen ze sneller in slaap, werden ze minder vaak wakker en sliepen ze efficiënter (dat betekent: meer echte slaaptijd in bed).

Hoe werkt dat? Yoga combineert rustige stretches met ademhalingsoefeningen en een snufje mindfulness. Dat helpt je brein om te stoppen met malen en dat is perfect als je ’s nachts ligt te woelen omdat je hoofd in de vijfde versnelling staat.

Tai chi werkt ook goed

Tai chi, die sierlijke Chinese bewegingskunst met vloeiende, langzame bewegingen, doet ook wonderen. Mensen die tai chi beoefenden, hadden minder slaapproblemen en hun slaap was dieper. De voordelen hielden lang aan.

Waarom werkt dit? Tai chi kalmeert je parasympathische zenuwstelsel (de ‘rem’ van je lichaam, die je helpt te ontspannen). Het verlaagt op die manier de stresshormonen, waardoor je makkelijker in een relaxte modus komt.

Nog simpeler: ga gewoon wandelen

Geen zin in yoga of tai chi? Een simpele wandeling of een rondje joggen kan ook helpen. Vooral als je overdag merkt dat je door slecht slapen een kort lontje hebt, je niet kunt focussen of doodmoe bent, is dit jouw ding. Regelmatig wandelen of joggen vermindert die dagelijkse klachten die slapeloosheid zo vervelend maken, zo blijkt uit de studie.

Waarom dit goed nieuws is

Miljoenen mensen kampen met slaapproblemen. Maar slaappillen slikken is niet altijd een feestje: ze kunnen bijwerkingen hebben en na een tijdje werken ze soms minder goed. Beweging daarentegen is goedkoop, heeft amper nadelen en je kunt het bijna overal doen.