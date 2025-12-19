Wie droomt van een oude dag in de zon, verplaatst niet alleen zijn koffers maar ook zijn pensioen
. Wie met AOW al in de koffer naar het buitenland vertrekt, houdt die uitkering meestal gewoon, maar in sommige landen valt de AOW lager uit en vervalt
de aanvullende inkomensvoorziening (AIO). Dat kan per maand honderden euro’s schelen, zonder dat veel emigranten dat vooraf goed hebben doorgerekend.
Ook de belasting op je aanvullend pensioen verandert
zodra je officieel in een ander land woont. In veel belastingverdragen is afgesproken dat het woonland mag heffen over particuliere pensioenen, terwijl overheidspensioen vaak in Nederland belast blijft. De overheid waarschuwt: wie geen AOW meer opbouwt na emigratie, kan zich beperkt vrijwillig bijverzekeren om later geen blijvend gat in zijn pensioen te hebben.
Een officiële overheidssite vat het nuchter samen: “Wanneer u in het buitenland gaat wonen, bouwt u vaak geen AOW
op.” Achter dat ene zinnetje gaat een ingewikkelde mix van regels, verdragen en formulieren schuil. De kern: emigreren is niet alleen een levensbeslissing, maar ook een financiële operatie. Wie zijn pensioen niet wil zien verdampen in de zon, moet vóór vertrek precies uitzoeken wat er gebeurt met AOW, aanvullend pensioen én belasting
.rijksoverheid