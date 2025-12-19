Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

Het zachte decemberweer van de laatste weken staat op het punt om plaats te maken voor winterse kou. Al moeten sneeuwliefhebbers nog even geduld betrachten.

Volgens Weeronline trekt de regen die vanochtend een groot deel van het land in zijn greep had, in de loop van de dag richting het oosten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, al blijft een dikke laag bewolking hardnekkig aanwezig. Het wolkendek is niet volledig gesloten, waardoor de zon er af en toe nog wat licht doorheen kan persen.

Milde periode loopt ten einde

Ondanks het grijze weer blijft het vandaag opvallend mild. Met temperaturen rond de 11 graden is het zo’n vijf graden warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Deze december is daarmee duidelijk zachter verlopen dan we normaal gewend zijn.

Dat zachte karakter houdt nog even aan, maar de rek raakt eruit. Zaterdag zakt de temperatuur naar 7 tot 9 graden. Door een frisse zuidoostelijke wind voelt het buiten echter kouder aan: tussen de 4 en 7 graden. Het is een eerste teken dat de lange milde periode langzaam ten einde loopt.

Nachtvorst in aantocht

Zaterdag blijft het overwegend bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. In het noordwesten is nog kans op een korte zonnige opleving. Zondag ziet er somberder uit: de zon laat zich nauwelijks zien, het regent af en toe en de temperatuur blijft steken rond de 8 tot 10 graden.

Na het weekend lijkt de omslag definitief. Vanaf dinsdag komt de temperatuur overdag nauwelijks nog boven de 5 graden uit. In de nachten is zelfs lichte vorst mogelijk, waarmee de winter voorzichtig zijn intrede doet.

En een witte kerst? Die kans is klein. Hoewel de kou het toelaat, ontbreekt één cruciale factor: neerslag. Voorlopig blijft het droog en dus ook groen.