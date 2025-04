Deze simpele bloedtest kan parkinson vroegtijdig opsporen

Wetenschappers hebben een bloedtest ontwikkeld die de ziekte van Parkinson kan opsporen voordat patiënten de eerste symptomen ervaren.

De test werkt door het meten van specifieke RNA-fragmenten in het bloed. De specifieke moleculaire markers die door de test kunnen worden opgespoord, vertonen karakteristieke patronen bij mensen die de ziekte van Parkinson ontwikkelen, zelfs voordat ze trillingen of bewegingsproblemen krijgen.

Wanneer artsen deze nieuwe bloedtest combineren met traditionele onderzoeksmethoden, kunnen ze met grotere zekerheid vaststellen of iemand Parkinson gaat ontwikkelen. De test behaalde een nauwkeurigheid van 75 procent in klinische studies. Dat is beter dan de huidige diagnostische methoden die op 71 procent uitkomen.

Eén keer bloed afnemen

Een groot voordeel is dat de test minimaal invasief is: één bloedafname volstaat. Dit in tegenstelling tot het huidige onderzoek, waarbij ruggenmergvocht wordt onderzocht, dat veel belastender is voor patiënten. Bovendien is de nieuwe methode kosteneffectief en snel uit te voeren, menen de onderzoekers.

De test blijkt ook effectief bij mensen met erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson. Bij dragers van Parkinson-gerelateerde genmutaties kon de test onderscheid maken tussen mensen die daadwerkelijk de ziekte ontwikkelden en mensen die gezond bleven.

Nog onderzoek nodig

De onderzoekers ontdekten nog iets interessants: bij Parkinson-patiënten die een deep brain stimulation (DBS)-behandeling ondergingen, normaliseerden de bloedwaarden zich. Dit betekent dat de test mogelijk ook gebruikt kan worden om het effect van behandelingen te monitoren.

Voordat de test breed beschikbaar komt, is nog aanvullend onderzoek nodig met grotere groepen patiënten. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Bron: Nature Aging