Geen demonstranten meer bij UvA-gebouwen

AMSTERDAM (ANP) - De pro-Palestijnse demonstranten die maandag bij het Maagdenhuis en andere gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) actievoerden, zijn daar weer vertrokken. Een ANP-verslaggever ziet rond 18.45 uur geen activist meer bij de Oudemanhuispoort en het Turfdraagsterpad, waar onder meer het Binnengasthuis gevestigd is.

Een deel van de demonstranten die eerder hun steun hadden betuigd aan de bezetters van het nabijgelegen Maagdenhuis, was naar die UvA-locatie getrokken. De ME dreef de betogers langzaam van het pand weg. Daarna liepen ze naar het Rokin. Ook daar zijn inmiddels geen demonstranten meer te zien, aldus de ANP-verslaggever.

Maandag bezette een groep pro-Palestijnse betogers het Maagdenhuis op het Spui in Amsterdam, het bestuurlijk hoofdkwartier van de UvA. Hoeveel demonstranten binnen waren, is nog niet bekend. De politie meldt dat 25 actievoerders het gebouw na vorderingen hebben verlaten. Een onbekend aantal overgebleven actievoerders is aangehouden.