Deze simpele truc maakt je dagelijkse wandeling extra effectief om gezond te blijven

Een fitnessexpert heeft een verrassend eenvoudige methode ontdekt om veel meer calorieën te verbranden tijdens je dagelijkse wandeling. En het mooie is: je hebt er geen dure sportkleding of bergachtig parcours voor nodig.

De truc? Wissel rustige stukjes af met korte periodes waarin je steviger doorstapt. Deze intervaltechniek blijkt een ware caloriebooster. Door simpelweg je wandeltempo af te wisselen, verhoog je de intensiteit van je training zonder dat je hoeft te gaan hardlopen.

Het werkt heel simpel: begin met vijf minuten rustig inlopen. Wissel daarna steeds twee minuten gewoon wandelen af met twee minuten stevig doorstappen. Let tijdens het snellere stuk extra op je houding: rechtop lopen, buikspieren aanspannen en je armen stevig meebewegen. Sluit af met vijf minuten rustig uitlopen.

Makkelijk aan te passen

Ben je gewend aan dit ritme? Dan kun je de intensieve stukjes verlengen naar meer dan twee minuten, met tussendoor een kortere periode op normaal tempo. Zelfs zonder sporthorloge is dit makkelijk vol te houden; tel gewoon een aantal stappen snel, en ga dan weer over op je normale pas.

Deze methode is ideaal voor iedereen die meer uit zijn dagelijkse wandeling wil halen. Of je nu de hond uitlaat, naar je werk loopt of gewoon een frisse neus haalt: door slim te variëren in tempo maak je van een gewone wandeling een effectieve workout.

Een uitkomst voor wie in een vlakke omgeving woont en toch meer calorieën wil verbranden. Geen heuvels of bergen nodig, alleen een beetje ritmegevoel en de motivatie om af en toe het tempo op te voeren.

Bron: Tom’s Guide