B&B Vol liefde: een heel vreemd gesprek op Lesbos en de droomman van Ingrid komt binnen

Dick vindt Sharon een hele, hele aantrekkelijke vrouw. Tot ze begint te praten...Ingrid heeft eindelijk haar ideale klusjesman gevonden en Yvonne mag een rondje gaan rijden in dat gekke autootje.

Dick is nauwelijks wakker in de jungle of Sharon de mondhygiëniste met, toegegeven, een stralend gebit, begint hem al te onderwijzen over tandenpoetsen (niet direct na het ontbijt dames en heren, even een half uurtje wachten). Gaat er nog meer in haar om, zie je Dick denken. Ja zeker wel: rauwe onverhitte honing en een hele berg voedingssupplementen. En ze weet wat een bombardeerkever is. "Zo nu en dan denk ik: mag het ook even stil zijn?" zucht de slangenbezweerder.

Rinus valt in de smaak bij Ingrid. Eindelijk eentje die wel kan poetsen/timmeren/tuinieren/behangen, kortom: haar droomman. Andersom is hij ook diep onder de indruk. "Het is een vrouw die ik wel zou kunnen aanbidden", klinkt het in de camera. Rustig aan, Rinus. Gelukkig hoorde Ingrid dat niet. Het lijkt wel alsof de goede man de eerste afleveringen van B&B Vol liefde heeft zitten kijken en zo precies weet hoe hij deze deerne moet schaken. Hij trekt nog net niet het keukenmes uit haar hand om een paprika te snijden. Hoe dan ook: the sun is shining voor Ingrid.

Ze rennen weg bij Jean-Paul

Op Lesbos ontspint zich een heel vreemd gesprek als Petra 2 binnenkomt. Ze verwart Petra met Lieske. Ze heeft duidelijk niet honderd keer naar het introductiefilmpje gekeken. Lieske wijst op het verschil in kleur ogen, terwijl dat is nou net niet wat direct opvalt. Dan klinkt het vrij bot: waar is Petra dan? wanneer komt ze dan? Vreeeemd. Vervolgens doet Petra 2 veel te hard haar best om uitbundig over te komen. Wie gelooft dat? Even later als ze wel gedrieën aan tafel zitten, overdrijft Petra 2 weer. "Wijnen, wijnen, wijnen", swingt ze, maar het swingt niet. Lieske kijkt ernaar en denkt: doe even rustig. Is ze ineens wel heel stilletjes, omdat ze denkt dat ze Petra wel kan hebben? Of ruikt ze echt kapers op de kust?

Bij Renate en Jean-Paul zien we iets moois ontstaan. Hepie en Hepie trekken eropuit in dat autootje, inclusief jungle-pak en helm. Ze rijden een eindje, drinken een wijntje en alles was goed. JP zal ook wel een beetje zijn best moeten doen, want de andere twee vrouwen geven er al de brui aan. Suzanne gaat weg en Yvonne zal niet lang meer wachten. Gelukkig komt er een soort plasticfantastic overjarige Patricia Paay binnen bij JP. Hij is onder de indruk van Britt: "Er komt wel iemand binnenzetten, nageltjes goed." Nageltjes goed? Heb je te veel zon gehad, net als Britt?