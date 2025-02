Deze superfood ligt binnenkort op je bord: groen, gezond en goed voor de planeet

Eendenkroos, ook wel bekend als waterlinzen, heeft officieel het groene licht gekregen om als voedsel in de Europese Unie verkocht te worden. Dit dankt het plantje aan een initiatief van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), die zich hard maakten voor de goedkeuring van deze eiwitrijke waterplant voor menselijke consumptie.

Volgens de wetenschappers brengt eendenkroos tal van voordelen met zich mee. Deze groene superfood zit boordevol essentiële vitaminen en mineralen en is bovendien rijk aan eiwitten. Een extra pluspunt: de teelt is bijzonder duurzaam. “Waterlinzen kunnen groeien op een dun laagje water, waardoor er geen landbouwgrond nodig is”, legt WUR-onderzoeker Ingrid van der Meer uit aan persbureau ANP. Dat maakt het een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele gewassen.

Groene krachtpatser

Hoewel eendenkroos in Europa nauwelijks op het menu staat, stuitten de onderzoekers op een historische verwijzing in een Nederlands kruidenboek uit 1644. In Aziatische keukens wordt het gewas al langer gebruikt, maar als het aan de Wageningse onderzoekers ligt, zal ook het Europese publiek binnen een paar jaar kennismaken met deze groene krachtpatser.

De veiligheid van waterlinzen bleek vorig jaar al na uitgebreide testen, maar nu heeft ook de Europese voedselautoriteit EFSA haar goedkeuring gegeven. Dit zet de deur wagenwijd open voor de voedingsindustrie om met het voedzame mini-gewas aan de slag te gaan.

Ravioli en pesto

De onderzoekers hebben alvast wat culinaire suggesties. Denk aan waterlinzen in een klassieke stamppot, als vulling voor ravioli of zelfs verwerkt in een pesto. Van der Meer ziet het helemaal zitten: “Een burger tjokvol eendenkrooseiwitten op mijn bord? Dat zou ik wel mooi vinden.”

Nu rest de vraag: wanneer maakt eendenkroos zijn entree in de supermarktschappen?