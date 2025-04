Deze verrassende gewoonte van ’s werelds oudste vrouw hield haar mogelijk langer in leven

De oudste vrouw ter wereld at jarenlang trouw drie porties yoghurt per dag. En dat is misschien geen toeval. Wetenschappers ontdekten in haar darmen een bijzondere samenstelling van bacteriën die mogelijk hebben bijgedragen aan haar indrukwekkende leeftijd.

De Spaanse Maria Branyas Morera, die vorig jaar op 117-jarige leeftijd overleed, had een opvallend gezonde darmflora. Onderzoekers troffen een verhoogde aanwezigheid aan van de gunstige bacterie bifidobacterium, een kleine darmbewoner die mogelijk een link heeft met een langer leven.

Maar voor je nu halsoverkop naar de supermarkt rent om je karretje vol te laden met yoghurt: er komt natuurlijk meer bij kijken. Want wat blijkt? De keuze voor het juiste yoghurtproduct is cruciaal. Knijpzakjes vol toevoegingen en bewaarmiddelen? Die kun je beter laten staan.

Yoghurt met levende bacteriën

Volgens voedingsdeskundigen moet je op zoek naar yoghurt met levende bacteriën. De vetdeeltjes in zuivel beschermen deze goede bacteriën namelijk tegen het maagzuur, waardoor ze veilig in je darmen aankomen. Daar aangekomen helpen ze om de zuurgraad te verlagen, wat weer goed is voor je weerstand.

De Spaanse hoogbejaarde deed trouwens meer dingen goed. Ze at een mediterraan dieet, rookte niet, dronk geen alcohol en bleef in beweging. Ook bracht ze veel tijd door met familie en vrienden. En laten we haar goede genen niet vergeten, want ook die speelden natuurlijk een belangrijke rol.

Bron: The Guardian