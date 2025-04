VU vraagt politie in te grijpen bij bezetting BelleVUe gebouw

AMSTERDAM (ANP) - De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de politie woensdagmiddag gevraagd om in te grijpen bij de bezetting van het BelleVUe gebouw door pro-Palestijnse demonstranten. VU-woordvoerders wilden eerder geen commentaar geven op de situatie en op de vraag van de actievoerders om met het College van Bestuur in gesprek te gaan. Laat in de middag meldt de universiteit op de eigen site dat de actievoerders zijn verzocht het gebouw te verlaten, maar daar geen gehoor aan hebben gegeven. Daarop heeft de VU "de bevoegde autoriteiten ingeschakeld".

De politie arriveerde iets na 17.00 uur en zette de ingang van het gebouw BelleVUe met een haag van agenten af zodat niemand er meer in kan, zag een verslaggever. Ook is er inmiddels een touringcar van de Dienst Justitiële Inrichtingen waarin demonstranten afgevoerd kunnen worden.

Rond 12.30 uur bezetten de demonstranten het gebouw op de campus omdat ze willen dat de universiteit de banden met Israëlische instituties openbaar maakt. Uiteindelijk eisen ze "dat de VU haar banden verbreekt met alle Israëlische instituties".