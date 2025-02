Deze voedingsmiddelen beschermen volgens een hoogleraar tegen kanker

Melk is goed voor elk, klonk het vroeger al in reclames. Dat blijkt ook echt zo te zijn. Het is een van de voedingsmiddelen die de kans op kanker verkleint.

Volgens onderzoek van Oxford beschermt een glas melk per dag tegen de ziekte. Andere zuivel zou ook goed zijn. Hoogleraar Ellen Kampman, gespecialiseerd in voeding en kanker, wijst erop dat zuivel al langer bekendstaat als een beschermende factor tegen darmkanker.

"Dat ligt waarschijnlijk aan het calcium dat in zuivel zit. Dat kan allerlei vervelende stofjes binden die in je darm zitten en naar buiten brengen. Maar dat weten we al jaren, en daarom staat zuivel in de Schijf van Vijf”, zegt Kampman in Villa DbB op NPO Radio 1.

Ze waarschuwt echter voor een te simpel verband. Elke dag melk drinken betekent niet dat je gevrijwaard bent van kanker. Ze vergelijkt het met een autogordel: "Als je een ongeluk maakt, vlieg je met een gordel om minder snel door de voorruit. Je verlaagt enkel het risico. Kanker is een proces waarbij heel veel factoren een rol spelen. Voor vormen van kanker die in Nederland vaak voorkomen, zoals borst, darm- en prostaatkanker, speelt onze voeding, hoeveel we bewegen, overgewicht en alcohol een belangrijke rol.”

Koffie

Ook koffie heeft mogelijk positieve effecten op de gezondheid. Het heeft vaak een slechte naam, maar Kampman probeert dit te nuanceren. "Koffie beschermt tegen diabetes, hart- en vaatziekten en enkele vormen van kanker”, legt ze uit. "Dat kopje koffie hoef je niet te laten staan.” Al moet je niet overdrijven. "Mensen die maximaal 3 à 4 kopjes koffie drinken, zijn het beste beschermd ten opzichte van mensen die nooit koffie drinken.”

Daarnaast kan koffie gunstig zijn voor de lever. "Mogelijk gaat koffie leververvetting tegen. Daar doen wij nu onderzoek naar", zegt ze. De aandoening komt steeds vaker voor in Nederland. Volgens het MDL Fonds is het aantal levertransplantaties door vervetting bij mensen met overgewicht in zeven jaar tijd verdrievoudigd.

Vezels en de invloed van alcohol

Naast melk en koffie kunnen ook andere voedingsmiddelen bijdragen aan een lager risico op kanker. "Vezels zijn heel belangrijk. De aanbevolen hoeveelheid ligt tussen de 30 en 40 gram per dag, maar de meeste mensen krijgen slechts 15 tot 20 gram binnen. Dat komt doordat we vaak kiezen voor witbrood en gewone pasta in plaats van volkoren producten. Misschien moeten we leren dat lekker te vinden”, aldus Kampman.

Wat je beter kunt laten staan? Alcohol. "Dat is de meest kankerverwekkende stof in onze voeding.” Recent pleitten KWF Kankerbestrijding en het MDL Fonds voor een waarschuwingslabel op alcoholhoudende dranken, omdat meer dan de helft van de Nederlanders nog niet weet dat alcohol het risico op kanker verhoogt.

Bron: Metro