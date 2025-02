Te veel chloor in Europees drinkwater: vergroot de kans op darmkanker

In veel Europese landen en in de VS zit er nog steeds chloor in het drinkwater om het te zuiveren. Volgens nieuw onderzoek verhoogt dit echter de kans op verschillende soorten kanker.

Bij het desinfecteren van water met chloor ontstaat trihalomethaan (THM), een bijproduct dat in vrijwel alle openbare drinkwatersystemen in de VS en de EU wordt aangetroffen.

Hoewel het een goedkope, effectieve en direct beschikbare methode is om organismen en infectieziekten te doden, heeft het ook nadelen, schreven de auteurs van het onderzoek. Ze noemen onder meer een 33 procent groter risico op blaaskanker en een 15 procent grotere kans op darmkanker. “Wat we zien is alarmerend", aldus hoofdonderzoeker Emilie Helte van het Karolinska Instituut in Zweden.

De ontdekking van chloor

Het desinfecteren van water met chloor verhoogde de levensverwachting drastisch toen de VS er begin 1900 mee begonnen, omdat het microbiële infecties en door water overgebrachte ziekten, zoals cholera en tyfus, aanzienlijk verminderde.

Pas in de jaren 70 ontdekten onderzoekers dat er ook kwalijke gevolgen waren. Wanneer chloor aan water wordt toegevoegd, reageert het met organische verbindingen, zoals rottend plantenmateriaal, waardoor honderden potentieel giftige bijproducten ontstaan.

Van een aantal van de meest voorkomende - chloroform, bromoform, broomdichloormethaan en chloordibromomethaan - is bekend dat ze genotoxisch en kankerverwekkend zijn voor ratten.

Limieten voor chloor

De VS en de EU hebben limieten voor bijproducten vastgesteld van respectievelijk 80 en 100 deeltjes per miljard, maar het nieuwe onderzoek wijst op een verhoogd risico op kanker bij niveaus van slechts 40 deeltjes, wat ongeveer de hoeveelheid is die in drinkwater in New York is aangetroffen. De EPA rapporteert dat de niveaus in Europa meestal tussen de 40 en 60 deeltjes per miljard liggen.

Voor de nieuwe metastudie is gekeken naar gegevens van ongeveer 30 studies met in totaal 90.000 deelnemers. Er werd vastgesteld dat mannen een groter risico liepen dan vrouwen. De auteurs keken alleen naar blaas- en darmkanker, omdat er op dit gebied weinig onderzoek is gedaan naar andere vormen van kanker.

In Nederland wordt er geen chloor meer gebruikt om water te zuiveren. Ons water is van nature al erg schoon. Er wordt enkel gewerkt met zuiveringsmethodes als zandfiltratie, UV-licht en ozon.

Bron: The Guardian