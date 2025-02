WHO: steeds meer longkanker, ook onder niet-rokers (en dit is de reden)

Longkanker treft steeds vaker mensen die nooit een sigaret hebben aangeraakt. Volgens een studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), speelt de toenemende luchtvervuiling hierin waarschijnlijk een grote rol.

Honderdduizenden gevallen gelinkt aan luchtvervuiling

Uit de IARC-studie blijkt dat in 2022 wereldwijd zo’n 200.000 gevallen van longkanker gelinkt kunnen worden met de blootstelling aan vervuilde lucht. Dat aantal lijkt bovendien te stijgen, schrijft The Guardian.

De onderzoekers richtten zich specifiek op adenocarcinoom, een type longkanker dat vaak wordt vastgesteld bij mensen die nooit hebben gerookt. Volgens de studie kan “luchtvervuiling worden beschouwd als een belangrijke factor die deels de dramatische opkomst van longkanker verklaart.”

Longkanker blijft wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker. Adenocarcinoom is verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de longkankergevallen bij niet-rokers, zo stelt het IARC. Vooral in Oost-Azië, en dan met name in China, is deze trend het sterkst waarneembaar.

Meer onderzoek nodig naar andere oorzaken

Hoewel luchtvervuiling een duidelijke factor lijkt te zijn, wordt nog onderzocht welke andere oorzaken een rol spelen in de groei van het aantal longkankerdiagnoses onder niet-rokers. Wetenschappers hopen met vervolgstudies een completer beeld te krijgen van deze verontrustende ontwikkeling.

Bron: The Guardian