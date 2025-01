Alarmerend: landbouw verliest 90 procent genetische diversiteit in eeuw tijd

Uit onderzoek van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) blijkt dat de genetische variatie in landbouwgewassen de afgelopen honderd jaar met meer dan 90 procent is gedaald. De wereldwijde voedselzekerheid staat door deze drastische afname van biodiversiteit in de landbouw onder druk.

Deze ontwikkeling heeft verstrekkende gevolgen. Momenteel is meer dan de helft van alle calorieën die mensen wereldwijd consumeren afkomstig van slechts drie gewassen: rijst, maïs en tarwe. Hoewel er talloze eetbare planten bestaan, komt het overgrote deel van ons voedsel van slechts twaalf verschillende gewassen.

Deze beperkte diversiteit maakt ons voedselsysteem kwetsbaar. Een mislukte oogst van een belangrijk gewas kan direct leiden tot lokale tekorten en wereldwijde prijsstijgingen. Bovendien neemt de vraag naar voedsel tegen 2050 naar verwachting met meer dan 50 procent toe, terwijl extreme weersomstandigheden de landbouw steeds vaker bedreigen.

Manier waarop we landbouw doen

Paradoxaal genoeg is de landbouw zelf een belangrijke oorzaak van het probleem. Zo goed als de helft van alle bewoonbare land op aarde wordt gebruikt om voedsel te telen, en 40 procent van het wereldwijde landoppervlak is volgens CSIS aangetast door menselijke activiteiten. De intensieve landbouw leidt tot overexploitatie van hulpbronnen en verlies van natuurlijke leefgebieden.

De gevolgen reiken verder dan alleen voedselzekerheid. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt ook de economische stabiliteit. De natuurlijke diensten die ecosystemen leveren, zoals waterzuivering en koolstofopslag, vertegenwoordigden volgens CSIS een waarde van meer dan 125 biljoen dollar, meer dan de wereldwijde economie op jaarbasis.

Wat is de oplossing?

Experts pleiten voor een tweeledige aanpak: het beschermen van de genetische diversiteit op boerderijen én het veiligstellen van genetisch materiaal in zaadbanken. Zonder drastische beleidsveranderingen dreigt de basis van onze voedselproductie volgens CSIS verder te eroderen.

Bron: CSIS