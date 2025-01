Amerikaanse buitenlandminister volgende week naar Panama

WASHINGTON (ANP/RTR) - De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist eind volgende week naar Panama. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het Panamakanaal weer in Amerikaanse handen wil krijgen. Dat is een van de onderwerpen op de agenda van Rubio, zegt zijn woordvoerder Tammy Bruce.

"Er is een reden dat dit de eerste reis wordt. Het toont hoe serieus hij dit neemt", aldus Bruce. Trump vindt dat de Verenigde Staten het kanaal aan Panama hadden toevertrouwd, maar dat het nu beheerd wordt door China. "We hebben het niet aan China gegeven. We hebben het aan Panama gegeven en we pakken het terug", zei de president in zijn inauguratiespeech. Dat leidde tot irritatie bij de Panamese regering. Het kanaal "is en blijft Panamees", aldus de Panamese president José Raúl Mulino op X.

Op zijn reis doet Rubio naast Panama ook Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica aan. Naast het kanaal is immigratie een van de belangrijkste onderwerpen op deze reis. Trump zegt dat hij veel harder tegen migratie vanuit met name Latijns-Amerika gaat optreden.