Dit is wat sneller wandelen doet met je hart

Lekker stevig doorwandelen maakt je hart een stuk gelukkiger, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Wie regelmatig flink de pas erin zet, heeft maar liefst 43 procent minder kans op hartritmestoornissen.

De wetenschappers hebben het niet over een rustig ommetje, maar over wat steviger aanpoten. Ze volgden ruim 420.000 Britten die hun wandeltempo bijhielden. Een slakkengangetje van minder dan 5 kilometer per uur bleek niet zo gunstig. Maar wie met een gezond tempo van 6,5 kilometer per uur of meer door het park banjerde, plukte daar de vruchten van.

Na dertien jaar onderzoek was het verschil overduidelijk. Van de totale groep kreeg ongeveer 9 procent last van een onregelmatig hartritme. Maar bij de snelle stappers lag dat percentage 43 procent lager. Ook mensen die in een gemiddeld tempo liepen hadden 35 procent minder kans op hartproblemen dan de langzame lopers.

Hoe meer, hoe beter

Vooral boezemfibrilleren, waarbij de bovenste hartkamers als een wildebras tekeer gaan, kwam minder voor bij de vlottere wandelaars. En hoe meer tijd we besteden aan stevig doorstappen, hoe kleiner de kans op hartritmestoornissen wordt.

De onderzoekers van de Universiteit van Glasgow denken dat het effect komt doordat pittig wandelen helpt tegen ontstekingen en overgewicht. Deze factoren spelen namelijk een belangrijke rol bij het ontstaan van hartproblemen.

Beperkingen van de studie

Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Het onderzoek keek vooral naar witte Britten van gemiddeld 55 jaar, waarvan iets meer dan de helft vrouw was. Ook vulden de deelnemers zelf hun gegevens in. Bovendien waren de snelle wandelaars vaak mensen die sowieso al gezonder leefden en in betere buurten woonden. Maar één ding is wel zeker: een stevige wandeling is nooit verkeerd.