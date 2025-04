Schoof vreesde meermaals dat coalitie niet uit voorjaarsnota kwam

Premier Dick Schoof heeft in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota, meermaals gevreesd dat de coalitie er nu niet uit zou komen. "Ik heb af en toe weleens gedacht, in de nacht en in de ochtend: dit wordt heel ingewikkeld."

De PVV, VVD, NSC en BBB hadden bijna twee weken nodig, met een marathonsessie van ongeveer 25 uur als sluitstuk, om tot een akkoord te komen. Verschillende bronnen typeerden de gesprekken gedurende de nacht als "moeizaam". Volgens onder meer RTL heeft vicepremier Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) gedreigd op te stappen, vanwege de plannen om de WW te verkorten. Het AD meldt dat het hele NSC heeft gedreigd uit de coalitie te stappen als er geen geld bij zou komen voor de WIA-problematiek.

Desondanks lijkt Schoof opgelucht. In vergelijking met de augustusbesluitvorming, toen het kabinet bijna viel, vond hij dat dit lange overleg "rust" heeft gebracht. "Dat heeft voorkomen dat er enórme uitbarstingen waren."