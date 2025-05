Gemengde reacties na verdubbeling staalheffingen door Trump

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Beleggers in Amerikaanse staalbedrijven reageren enthousiast op de verdubbeling van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, die president Donald Trump heeft aangekondigd. In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street gingen aandelen van staalproducent Cleveland-Cliffs wel 26 procent omhoog. Vanuit handelspartners Canada en Australië werd de tariefsverhoging juist direct veroordeeld.

De verdubbeling van de staal- en aluminiumheffingen van 25 naar 50 procent intensiveert Trumps handelsoorlog en kwam slechts enkele uren nadat hij China ervan had beschuldigd een overeenkomst met de VS te schenden om wederzijds tarieven en handelsbeperkingen voor kritieke mineralen terug te draaien. De Canadese Kamer van Koophandel veroordeelde de tariefverhoging snel als "in strijd met de Noord-Amerikaanse economische veiligheid". Ook de centrum-linkse regering van Australië veroordeelde de tariefverhoging als "ongerechtvaardigde en niet de daad van een vriend".