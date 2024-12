Drie manieren om je immuunsysteem een boost te geven

Tijdens de feestdagen heeft ons immuunsysteem het zwaar te verduren. Veel ongezond eten, te veel alcohol en dan ook nog al die bacillen verspreidende familieleden om je heen, je lijf kan wel een boost gebruiken.

Daarom vroeg CNN de eigen wellness-expert dr. Leana Wen om advies. Die kwam met drie belangrijke tips om je immuunsysteem op peil te houden.

Ten eerste: blijf fysiek actief. Bewegen vermindert niet alleen het risico op chronische ziekten zoals diabetes, kanker en hartziekten, maar stimuleert ook het immuunsysteem. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention kan fysieke activiteit ook het risico op overlijden door griep of longontsteking verlagen.

Ten tweede: beperk het gebruik van ultrabewerkte voedingsmiddelen. Dergelijk junkfood bevat grote hoeveelheden chemische stoffen zoals conserveermiddelen, emulgatoren, kunstmatige smaakstoffen en kleurstoffen. Het eten van grote hoeveelheden ultrabewerkte voeding kan de levensduur met meer dan 10 procent verkorten, aldus de expert. Deze voedingsmiddelen worden ook in verband gebracht met ontstekingen en verstoringen in de stofwisseling.

Meer bewegen, minder eten

Een gebrek aan lichaamsbeweging en een overmatige consumptie van ultrabewerkte voedingsmiddelen worden beide geassocieerd met obesitas, wat weer gekoppeld is aan een verminderde immuunfunctie. Mensen zouden moeten streven naar minstens 150 minuten matige tot intensieve lichaamsbeweging per week en een dieet dat de nadruk legt op onbewerkte voedingsmiddelen zoals groenten, mager vlees, bonen, volle granen en noten.

Het derde advies van de expert is: zorg dat je goed slaapt. Onderzoek heeft aangetoond dat een slaaptekort veranderingen in het immuunsysteem veroorzaakt die het risico op verschillende ziekten verhogen. Mensen die stelselmatig minder dan zeven uur per nacht slapen, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk, diabetes en obesitas.

Bron: CNN