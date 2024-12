Ziekenhuisdirecteur Gaza noemt evacuatiebevel 'bijna onmogelijk'

BEIT LAHIYA (ANP/RTR) - De directeur van het Kamal Adwan-ziekenhuis in Beit Lahiya in Gaza kreeg zondag te horen dat hij van Israël zijn ziekenhuis moet sluiten en de patiënten moet evacueren. Dat liet hij weten aan persbureau Reuters. Directeur Hussam Abu Safiya noemt die taak "bijna onmogelijk". Er zijn volgens hem onvoldoende ambulances om de patiënten elders naartoe te brengen.

Het Kamal Adwan-ziekenhuis is het laatste dat nog open is in het noordelijke deel van de Gazastrook. Het werd eerder al meermaals aangevallen door Israël.

"We hebben momenteel bijna vierhonderd burgers in het ziekenhuis, inclusief baby's op de neonatale afdeling. Hun leven is afhankelijk van zuurstof en couveuses", zei hij tegen Reuters. "We kunnen hen niet veilig evacueren zonder hulp, apparatuur en tijd."

Het Israëlische leger ontkent dat het zondag de evacuatie van het ziekenhuis heeft bevolen, maar erkent dat er overplaatsingen plaatsvinden, schrijft de krant The Times of Israel. De overplaatsingen gebeuren volgens Israël "voor de veiligheid van de bewoners, terwijl humanitaire corridors en medische centra in stand worden gehouden".