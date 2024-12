Energieminister Qatar dreigt lng-levering EU te stoppen

DOHA (ANP) - De energieminister van Qatar heeft gedreigd de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de Europese Unie te stoppen als EU-landen een nieuwe wet streng gaan handhaven. Het gaat om de CSDDD, een wet waarbij grotere bedrijven in de EU vanaf 2027 grondig moeten onderzoeken of in hun toeleveringsketen mensenrechten of rechten van werknemers worden geschonden of klimaatschade voorkomt. EU-landen kunnen bedrijven die hier niet aan voldoen een boete opleggen van maximaal 5 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Kaabi, die ook staatsbedrijf QatarEnergy leidt, zei de lng-levering aan het hele landenblok te stoppen als een EU-lid een boete oplegt aan het staatsbedrijf. "Als het zo is dat ik 5 procent van mijn gegenereerde omzet verlies door naar Europa te gaan, dan ga ik niet naar Europa", zei Kaabi zondag tegen de Financial Times. "Vijf procent van de gegenereerde omzet van QatarEnergy betekent 5 procent van de gegenereerde omzet van de staat Qatar."

QatarEnergy is een van de grootste lng-exporteurs ter wereld. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 is Europa afhankelijker geworden van lng uit Qatar. QatarEnergy levert ook lng aan Nederland.