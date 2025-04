Druk met werk en weinig tijd om door de week te sporten? Geen zorgen: ook door alleen in het weekend te bewegen kun je gezond blijven. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder meer dan 93.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek laat zien dat twee dagen stevig bewegen net zo goed is als je inspanning verdelen over de hele week. De voorwaarde is wel dat je in totaal minstens 150 minuten matig tot intensief beweegt. Denk bijvoorbeeld aan joggen, fietsen of tuinieren.

De onderzoekers van de Southern Medical University in China pakten het grondig aan. Ze gebruikten speciale polsbandjes die precies bijhielden hoeveel mensen bewogen. De deelnemers werden verdeeld in drie groepen: de weekendsporters, mensen die verspreid door de week actief waren, en mensen die te weinig bewogen.

Verrassende uitkomsten

Wat bleek? De weekendsporters hadden maar liefst 32 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden dan de inactieve groep. Ook was hun risico op hart- en vaatziekten 31 procent lager en hadden ze 21 procent minder kans op kanker. Deze cijfers waren vergelijkbaar met de groep die door de week regelmatig bewoog.

Toch is er één belangrijk aandachtspunt voor de fanatieke weekendsporter. Als je alle beweging in twee dagen propt, moet je lichaam ineens heel hard werken. Dit verhoogt de kans op blessures. Experts raden daarom aan om goed op te warmen en rustig op te bouwen.

Voor iedereen haalbaar

Het goede nieuws is dat niet alleen sporten meetelt. Ook activiteiten als dansen, tuinieren en stevige huishoudelijke klusjes dragen bij aan de gezonde 150 minuten per week. Het gaat erom dat je hart sneller gaat kloppen en je wat gaat zweten.

Dit onderzoek is vooral bemoedigend voor mensen met een drukke baan. Het laat zien dat je niet elke dag tijd hoeft vrij te maken voor beweging om toch de gezondheidsvoordelen te pakken. Een actief weekend kan al genoeg zijn om langer en gezonder te leven.

De wetenschappers willen het onderzoek binnenkort herhalen met een meer diverse groep mensen. De huidige studie keek vooral naar witte Britten van rond de 62 jaar.

Bron: Eurekalert