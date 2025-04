Italiaanse minister waarschuwt tegen zware tegenheffingen EU

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse minister van Economische Zaken, Giancarlo Giorgetti, heeft zaterdag gewaarschuwd dat de Europese Unie geen zware tegenheffingen moet gaan opleggen op goederen uit de Verenigde Staten nu de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe importtarieven op EU-producten is gekomen. Hij stelt dat het handelsconflict tussen de EU en de VS juist niet moet escaleren.

Op een zakelijk forum in de buurt van Milaan verklaarde Giorgetti dat "een politiek van tegenheffingen voorkomen moet worden want dat is schadelijk voor iedereen en vooral voor ons". Italië heeft een groot handelsoverschot met de VS. Zo exporteert Italië veel machines, modeproducten, drank, levensmiddelen, chemicaliën en farmaceutische producten naar de VS.

Trump legt een invoertarief van 20 procent op voor goederen uit de EU. Daarnaast zijn er heffingen van 25 procent op staal, aluminium en auto's uit de EU.