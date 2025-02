Een tweeling volgde 12 weken verschillende diëten. De koolhydraatrijke tweeling verloor meer vet en had meer energie.

Een eeneiige tweeling die 12 weken lang verschillende diëten volgde, werd allebei fitter en slanker, ongeacht of ze vetrijk of koolhydraatrijk aten - maar de koolhydraatrijke tweeling had meer energie.

Hugo, die het vetrijke dieet volgde, bouwde meer spieren op dan zijn broer, maar hij vertelde Business Insider dat hij slechter presteerde en zich vermoeider voelde tijdens intensieve oefeningen. Ross, die het koolhydraatrijke dieet volgde, kreeg er minder spieren bij, maar verloor iets meer vet en presteerde beter in cardiovasculaire tests.

Het experiment was anekdotisch en niet groot genoeg om te bewijzen welk dieet “beter” is. Maar een sportfysioloog die met de broers werkte vertelde BI dat het interessant was dat ze allebei fitter werden.

De tweeling voegde 500 calorieën koolhydraten of vet toe aan hun dieet

De Turners deden gedetailleerde tests voordat ze aan het experiment begonnen.

Voor het experiment hielden Hugo en Ross koolhydraten en vetten in hun dieet in balans. Voor het experiment aten ze elke dag ongeveer 3500 calorieën, 2500 uit drie maaltijden en twee snacks van een voedselbezorgservice genaamd Frive.

Ze wilden niet tot het uiterste gaan en daarom verschilden hun diëten qua voedingswaarde maar 500 calorieën per dag: Hugo met meer vetten en Ross met meer koolhydraten.

Om hun training te ondersteunen, gebruikten ze ook elke dag 350-calorieën eiwitshakes. Het is belangrijk om je eiwitinname hoog te houden voor spieropbouw en -herstel, dus dit was een absolute vereiste.

De Turners deden vergelijkbare workouts met een mix van cardio- en krachttraining met behulp van thuisapparatuur en rustten om de drie dagen.

Voor en na het experiment maten de Turners hun lichaamssamenstelling.

Op het vetrijke dieet, Hugo:

3 kilo spieren gewonnen

0,3 kilo vet verloren

Hij kreeg meer inwendig (visceraal) vet: hij steeg van 11,4% naar 12,6%.

Zag geen verandering in zijn cholesterolgehalte

Op het koolhydraatrijke dieet kwam Ross: