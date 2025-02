Signify zakt op afwachtend Damrak na verkoopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Signify behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf werd door Kepler Cheuvreux op de verkooplijst gezet en verloor 1,5 procent. De algehele stemming op de beurzen was afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 925,35 punten. De MidKap bleef onveranderd op 833,78 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden 0,1 procent. De DAX in Frankfurt verloor een fractie, ondanks een stijging van de Duitse export in december. De productie van de Duitse industrie nam in december echter flink af.