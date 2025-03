EU gaat ruim 4,7 miljard euro in Zuid-Afrika investeren

KAAPSTAD (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in Kaapstad aangekondigd dat de EU ruim 4,7 miljard euro gaat investeren in Zuid-Afrika. Daarvan is vier miljard bedoeld voor de financiering van de overgang naar schone energie. De resterende 700 miljoen euro moet worden gebruikt om de productie van vaccins te stimuleren.

"Zuid-Afrika wil de gezondheid van uw mensen beschermen, evenals uw autonomie en uw lokale industrieën", zei Von der Leyen voor de start van de officiële EU-Zuid-Afrika-top tegen de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Op haar beurt wil de EU met meer leveranciers zaken doen om minder afhankelijk te worden van bedrijven voor leveranties van onmisbare producten, zoals bepaalde medicijnen. "Dit is wat ik een echt wederzijds belang noem", zei ze.

Het is de eerste EU-Zuid-Afrika top sinds 2018. De top is bedoeld om de relatie tussen de EU en Zuid-Afrika te versterken, waaronder de handelsrelatie.