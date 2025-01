We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

Niet suiker of bewerkt voedsel, maar een tekort aan vezels vormt het grootste risico voor onze gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek uit 2022. Volgens de krant The Guardian kan een kleine verandering echter al een groot positief effect hebben.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels ligt op 30 gram, maar de meeste mensen komen daar niet bij in de buurt. Zelfs in Duitsland, koploper in Europa, bereikt men gemiddeld maar 25 gram. Deze 'vezelkloof' heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid.

Het goede nieuws is dat een kleine verandering al groot effect heeft. Een extra portie van zeven gram vezels per dag, vergelijkbaar met een halve blik bonen, vermindert het risico op verschillende welvaartsziekten met negen procent. Vezels beschermen niet alleen tegen hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes type 2, maar verbeteren ook de darmgezondheid en het functioneren van de hersenen.

In Denemarken hebben ze een succesvolle aanpak gevonden. Door een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven steeg het aantal mensen dat voldoende vezels binnenkrijgt van 6 naar 54 procent in ruim 10 jaar tijd.

Eenvoudig op te lossen

Voor wie meer vezels wil eten, zijn er eenvoudige oplossingen. Begin de dag met havermout of muesli, kies voor volkorenproducten en laat de schil zitten bij groenten en fruit. Een sandwich met hummus en rauwkost levert al meer vezels op dan een traditionele boterham met kaas.

Experts raden aan om de vezelinname geleidelijk te verhogen en voldoende water te drinken. Dure vezelsupplementen zijn niet nodig: gewone voedingsmiddelen zoals aardappelen, havermout en peulvruchten zijn goedkoop én effectief.

Een bijzonder detail: uit onderzoek blijkt dat mensen die voldoende vezels binnenkrijgen over het algemeen meer eten. Het advies is dan ook om meer te bewegen om de eetlust aan te wakkeren.

Bron: The Guardian