FNV: akkoord over 'acceptabele loonsverhoging' in de ggz

DEN HAAG (ANP) - Werknemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3,83 procent en 3 procent volgend jaar. Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen tussen de zorgbonden en werkgeversorganisatie NLggz.

FNV maakte woensdag bekend dat er een akkoord is bereikt nadat de onderhandelingen in september waren begonnen. De vakbond ging de onderhandelingen in met een looneis van 7 procent voor de 83.000 ggz-werknemers.

"Wij vinden dit een acceptabele loonsverhoging. Voor de werknemers is het belangrijk dat zij de hoge kosten van hun levensonderhoud kunnen betalen. Dat kan door deze afspraken, de mensen gaan er voldoende op vooruit in hun koopkracht", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Balansbudget

Verder is afgesproken het zogenoemde balansbudget te verdubbelen tot 1000 euro, waarbij werknemers kunnen kiezen tussen meer vrije tijd of geld. De eigen bijdrage voor woon-werkverkeer wordt verder geschrapt en een aantal (onregelmatigheids)toeslagen gaat omhoog.

Het is nu aan de leden van de vakbonden of ze ermee akkoord gaan.