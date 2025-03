EU zet vraagtekens bij democratie Turkije na arrestatie Imamoglu

BRUSSEL (ANP) - De arrestatie van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, roept bij de Europese Unie vragen op over de democratische waarden van Turkije. Buitenlandchef Kaja Kallas roept de regering in Ankara op om transparant te zijn over de zaak.

"Als kandidaat-lidstaat van de EU en langdurig lid van de Raad van Europa wordt van Turkije verwacht dat het de hoogste democratische normen en praktijken toepast", staat in een verklaring van Kallas. "Respect voor basisrechten en de rechtsstaat zijn essentieel voor het toetredingsproces tot de EU. Zij zullen een belangrijk deel blijven uitmaken van de betrekkingen tussen de EU en Turkije."

Imamoglu is een van de belangrijkste rivalen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij werd vroeg in de ochtend opgepakt op verdenking van corruptie en terrorisme. De oppositie spreekt van een politiek gemotiveerde "coup" door Erdogan.