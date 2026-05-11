GGD: controle thuisquarantaine passagiers is niet nodig

UTRECHT (ANP) - De GGD gaat ervan uit dat de Nederlandse opvarenden van de Hondius zich aan de thuisquarantaine houden. "De ervaring leert dat dit altijd gebeurt", zegt een woordvoerder van GGD GHOR daarover. De quarantaine van zes weken is voor alle passagiers verplicht, maar er is geen controle of mensen zich ook daadwerkelijk aan die maatregel houden.

Op advies van het Europese RIVM moeten de mensen de komende zes weken thuis in een aparte ruimte verblijven en afstand houden van hun huisgenoten. Ze mogen af en toe buiten wandelen, met mondkapje en 1,5 meter afstand, maar mogen niet naar hun werk. Twee keer per dag is er contact met de GGD om te monitoren hoe het met ze gaat, zowel fysiek als mentaal.

Volgens de woordvoerder is het niet nodig om te controleren of mensen thuis zijn. Ze verwacht ook niet dat mensen daarover zullen liegen. "De betrokkenen hebben zelf immers ervaren wat de impact kan zijn van een besmetting. We hebben er alle vertrouwen in dat door goede voorlichting mensen weten wat ze moeten doen en wat wel en niet mag."