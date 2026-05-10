Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

Wie “duif” zegt, denkt vaak aan vieze stoepen, fladderende stadspleinen en overlast. Maar dat beeld is veel te simpel. Het aangeleverde Stern-artikel zet juist een andere werkelijkheid centraal: duiven zijn veel beter en interessanter dan hun beroerde imago doet vermoeden.

Duiven zijn namelijk niet zomaar stadsvogels die toevallig overal rondlopen. Ze leven dicht bij mensen, passen zich uitzonderlijk goed aan en hebben eigenschappen die we meestal pas opmerken als we verder kijken dan het cliché van de “rat met vleugels”.

Een reputatieprobleem

De afkeer van duiven is voor een groot deel cultureel bepaald. In veel steden zijn ze het symbool geworden van vervuiling en drukte, terwijl we bij andere vogels veel makkelijker romantische of bewonderende eigenschappen projecteren. Dat contrast is opvallend, want de duif is niet per se viezer of “slechter” dan veel andere dieren die in onze directe leefomgeving voorkomen.

Het probleem is vooral dat duiven overal zichtbaar zijn. Wat dichtbij is, wordt sneller als hinderlijk ervaren. Daardoor kijken we minder naar wat het dier eigenlijk is, en meer naar wat wij erin zijn gaan zien: een plaag, een lastpost, een vanzelfsprekend decorstuk van de stad.

Slimme overlevers

Juist dat overleven in een harde stedelijke omgeving zegt iets over hun kwaliteiten. Duiven zijn taai, flexibel en opmerkzaam. Ze weten voedselbronnen te vinden, navigeren efficiënt en kunnen zich aanpassen aan lawaai, verkeer en menselijke drukte — omstandigheden waarin veel andere dieren het moeilijk zouden hebben.

Dat maakt ze evolutionair gezien eerder succesvol dan armzalig. Een dier dat zich zo goed weet te handhaven in een door mensen gedomineerde wereld, verdient niet alleen irritatie, maar ook een beetje respect. Stadsduiven zijn in feite specialisten in samenleven met de mens, ook al hebben wij dat zelf lang niet altijd door.

Van overlast naar verwondering

Misschien zit daar wel de kern van het misverstand. We zien duiven vooral als massa, niet als dier. Waar een merel of roodborstje individualiteit krijgt, verdwijnt de duif in ons hoofd in de categorie “te veel, te grauw, te gewoon”. Het Stern-artikel probeert precies dat automatisme te doorbreken door te benadrukken dat deze vogels beter zijn dan hun naam doet vermoeden.

Wie eenmaal anders kijkt, ziet geen vliegend afval meer, maar een dier dat zich al generaties lang aan onze wereld heeft aangepast. Niet elegant misschien, niet zeldzaam, maar wel veerkrachtig en slim. En misschien is dat uiteindelijk precies waarom de duif een rehabilitatie verdient.