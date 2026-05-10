Meisje (15) overlijdt tijdens halve marathon in Leiden

Samenleving
door Redactie
zondag, 10 mei 2026 om 15:15
bijgewerkt om zondag, 10 mei 2026 om 15:18
Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is zondag overleden tijdens de halve marathon in Leiden. De organisatie van hardloopevenement Leiden Marathon meldt dat de jonge deelneemster onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. "Het meisje is ter plekke behandeld, maar kon niet worden gered." Waardoor ze onwel werd, is onbekend.
Tjeerd Scheffer van Leiden Marathon noemt het in een verklaring op Instagram "afschuwelijk nieuws, allereerst voor het gezin waar dit meisje deel van uitmaakte. En ook voor familie, vrienden en kennissen is dit plotselinge overlijden een enorme klap."
Ook burgemeester van Leiden Peter Heijkoop noemt het overlijden van het meisje "een ontzettend verdrietig bericht".
"Als vader, als liefhebber van het hardlopen en ook als burgemeester leef ik enorm mee", reageert Heijkoop.
