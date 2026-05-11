EU-lidstaten schrappen opschorting associatieverdrag met Syrië

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben de gedeeltelijke opschorting van het associatieverdrag tussen de EU en Syrië ingetrokken. De handelsbeperkingen die de EU in 2011 invoerde, golden voor de invoer van een aantal Syrische producten, waaronder olie, aardolieproducten, goud, edelmetalen en diamanten. Maandag is daartoe besloten. Dit wordt gezien als een belangrijke stap in het herstel en de versterking van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Syrië.

Het verdrag werd in 2011 opgeschort als reactie op ernstige mensenrechtenschendingen door het regime van Bashar al-Assad. Het associatieverdrag is nu weer helemaal van toepassing.

"De beëindiging van de schorsing is in lijn met het bredere EU-beleid om een vreedzame en inclusieve transitie in Syrië te ondersteunen en het sociaal-economische herstel van het land te bevorderen", melden de lidstaten. "Het besluit geeft een duidelijk politiek signaal af dat de EU zich inzet om de dialoog met Syrië te hervatten en het economisch herstel te ondersteunen."