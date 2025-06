Israël: tientallen vliegtuigen vielen doelen rond Teheran aan

TEL AVIV (ANP/AFP/DPA) - De Israëlische luchtmacht zegt in de nacht van vrijdag op zaterdag met tientallen gevechtsvliegtuigen aanvallen te hebben uitgevoerd op doelen in en rond de Iraanse hoofdstad Teheran. Het was de bedoeling de Iraanse luchtverdediging in het gebied "te ontmantelen" zodat die geen bedreiging meer vormt voor Israëlische vliegtuigen, zei een woordvoerder van de luchtmacht.

Op meerdere plekken in en rond de Iraanse hoofdstad zijn in de nacht explosies gehoord. Ook was de luchtverdediging actief. Op het militaire deel van het vliegveld Mehrabad vloog na een vermoedelijke raketinslag een hangar met gevechtsvliegtuigen in brand, meldden Iraanse media.

Volgens de woordvoerder was het de eerste keer sinds de aanvallen op Iran donderdagnacht begonnen dat Israëlische gevechtsvliegtuigen zich zo ver in het Iraanse luchtruim waagden. Teheran bevindt zich op ruim 1500 kilometer van de Israëlische grens.