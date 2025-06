Verstappen positief over eerste trainingsdag in Canada

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen kijkt positief terug op de eerste trainingsdag van de Grote Prijs van Canada. De wereldkampioen in de Red Bull reed de eerste tijd in de eerste training en de negende tijd in de tweede sessie. "Over het geheel genomen was het een positieve dag voor ons", zei Verstappen via het team.

"In de eerste training was ik heel blij in de wagen, maar training twee was iets moeizamer", zei hij. "Er was minder balans. Dat moeten we onderzoeken. Als we terug kunnen naar hoe het voelde in de eerste training, dan gaat het weer goed. Er is nog een sessie te gaan waarin we het goed moeten krijgen, dan zien we hoe ver we kunnen komen in de kwalificatie."

Verstappen is derde in de WK-stand met 49 punten achterstand op Oscar Piastri.