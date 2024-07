Grote zorgen om drugs 3-MMC: "Ik sliep niet meer en elke 5 minuten nam ik wat"

Het aantal vergiftigingen met 3-MMC, een goedkopere variant van cocaïne, is in een jaar tijd verdubbeld. Het is een enorm verslavend middel. De 25-jarige Anne vertelt bij RTL Nieuws hoe ze bijna ten onder ging aan de drug.

Ze gebruikte het voor het eerst toen ze 18 was op een feestje. "Meteen werd ik helder, scherper, ik voelde me euforisch en kon de hele wereld aan", vertelt ze. De behoefte om het weer te gebruiken was groot, maar ze had steeds meer nodig. "Intussen had ik tolerantie opgebouwd en had ik meer nodig voor hetzelfde effect." Toen ze zelf een dealer vond en de 3-mmc niet meer via via hoefde te regelen was de beer los. "Op donderdag dacht ik: nu kan het ook wel. Het weekend werd steeds langer en ik kreeg een dubbelleven. Ik plande mijn gebruik om werk en school heen."

46 kilo

Dat hield ze niet vol dus besloot ze het aan haar ouders te vertellen. Een periode van stiekem gebruiken, wegblijven van huis en een heleboel leugens volgde. Tot haar ouders haar het huis uitzette. Ze vond een eigen huurwoning. "Ik wilde mijn relatie redden en mijn ouders en vriendinnen terug in mijn leven, daarom meldde ik me bij een kliniek. 'Neem me maar op!' zei ik. Maar na een uur belde ik de dealer en gebruikte ik wat. Ik bleef een nacht in de kliniek, de volgende dag vertrok ik weer. Ik wilde clean worden voor anderen, niet voor mezelf. En dan werkt het niet."

Hoe erg het was? "Ik raakte de verbinding met mezelf kwijt, het was mijn verslaving en ik. Dat gevoel van eenzaamheid verdreef ik met drugs. Het was hopeloos, ik sliep niet meer en elke vijf minuten nam ik wat. Er was niets meer van me over. Ik woog 46 kilo en ben 1,70 meter, ik was echt heel mager."

Bijna dood

Anne belandde met een blaasontsteking en cystes in haar buik in het ziekenhuis. "Daar heb ik eerlijk verteld wat ik allemaal nam. 'Als we je nu onder narcose brengen, overleef je dat niet', zeiden de artsen. Als ik zo nog een week was doorgegaan, dan was ik er volgens hen niet meer geweest."

Inmiddels is ze twee jaar en drie maanden clean. Ze heeft haar leven weer aardig op de rit en het contact met haar ouders is hersteld. "Ik probeer mijn gedrag van toen ik verslaafd was los te koppelen van mijn gedrag nu ik nuchter ben. Want ik zou me nuchter nooit gedragen zoals ik toen heb gedaan, de drugs neemt je leven over. Hier werk ik nog elke dag aan."

3-MMC is sinds 2021 verboden in Nederland. Toch is het gebruik sindsdien alleen maar toegenomen. Het middel is door een derde van het uitgaanspubliek tussen de 18 en 35 jaar weleens gebruikt.