Hoe gezond is gefermenteerd voedsel? En wat kun je dan het beste eten?

Fermenteer je eten, verbeter je gezondheid? Steeds meer wetenschappers denken van wel. Gefermenteerde voeding, denk aan yoghurt, zuurkool, kimchi en miso, draagt volgens onderzoek bij aan een gezonder darmmicrobioom, werkt ontstekingsremmend en verbetert de spijsvertering.

Een studie van Stanford laat zien dat een dieet rijk aan gefermenteerde voedingsmiddelen de diversiteit van darmbacteriën vergroot en ontstekingen vermindert. Deze grotere diversiteit wordt geassocieerd met een veerkrachtiger en stabieler microbioom.

Tijdens de fermentatie zetten micro-organismen suikers om in melkzuur of azijnzuur, maar ze produceren ook bioactieve stoffen zoals peptiden, exopolysacchariden en bacteriocinen, stoffen die respectievelijk ontstekingsremmend, prebiotisch of antimicrobieel kunnen werken.

Door fermentatie kunnen zogenoemde antinutriënten, zoals fytaten in granen of peulvruchten worden afgebroken, waardoor mineralen zoals ijzer en zink beter opneembaar zijn. Bovendien kan lactose in melkproducten door fermentatie al deels worden afgebroken, wat zorgt dat mensen met lactosegevoeligheid vaak beter tegen yoghurt of kefir kunnen.

Verschillende gefermenteerde voedingsmiddelen zoals kimchi en doenjang worden in studies bovendien gelinkt aan verlaagde triglyceriden, betere cholesterolwaarden en stabielere bloedsuikerspiegels.

Welke gefermenteerde voedingsmiddelen zijn gezond?

Misschien klinkt het allemaal ingewikkeld, maar dat goede oude bakje yoghurt is ook een gefermenteerd product en dus reuzegezond voor je darmen. Verder kun je denken aan zuurkool, kimchi, tempeh, zuurdesembrood en gefermenteerde augurken. Het populaire kombucha is dan weer een minder goede keus. De thee bevat vaak veel suiker en de gunstige effecten zijn veel minder bewezen dan bij andere gefermenteerde producten.