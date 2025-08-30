De dikte van je nek verraadt je gezondheid

Artsen gebruiken al jaren BMI en taille-heupratio’s om gezondheidsrisico ’s te meten. Maar volgens nieuw onderzoek zit een belangrijke voorspeller letterlijk onder je neus: de omtrek van je nek.

Een gespierde stierennek mag dan kracht uitstralen, wetenschappers waarschuwen dat een dikke nek juist kan wijzen op verborgen gezondheidsproblemen. Het gaat namelijk niet alleen om spiermassa, maar vooral om vetopslag in de bovenste delen van je lichaam. Dat vet laat zuren los in je bloed, die op hun beurt je cholesterol, bloedsuiker en zelfs je hartritme verstoren.

Boezemfibrilleren

De gevolgen liegen er niet om. Mensen met een brede nek lopen aantoonbaar meer risico op hart- en vaatziekten, waaronder hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en hartfalen. Vooral boezemfibrilleren – een onregelmatige hartslag die tot beroertes kan leiden – komt vaker voor bij mensen met een dikke nek.

Ook diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes blijken vaker op te treden bij wie boven de kritische grens zit. Daarnaast vergroot een stevige nek de kans op slaapapneu, een aandoening waarbij je ademhaling tijdens de slaap steeds stopt en opnieuw begint. Dat zorgt niet alleen voor extreme vermoeidheid overdag, maar verhoogt ook de kans op ongelukken en legt extra druk op je hart.

Drempelwaarden

De drempelwaarden zijn verrassend laag: bij mannen begint het risico vanaf 43 centimeter, bij vrouwen vanaf 35,5 centimeter. En zelfs wie een ‘gezond’ BMI heeft, kan toch in de gevarenzone zitten. Elke extra centimeter nekomtrek verhoogt de kans op ziekenhuisopnames en vroegtijdige sterfte.

Gelukkig is er ook nog wat goed nieuws te melden: net als buikvet is ook nekvet aan te pakken met beweging, krachttraining, goede slaap en een gebalanceerd dieet.