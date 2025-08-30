ECONOMIE
Zone zero: de verrassende gezondheidsvoordelen van bijna niet sporten

gezondheid
door Jeannette Kras
zaterdag, 30 augustus 2025 om 9:27
bijgewerkt om zaterdag, 30 augustus 2025 om 9:30
ANP-532084449
Serieus sporten betekent zweten, hijgen en die hartslag omhoog, tenminste dat denk je. Maar er bestaat sinds kort ook een tegenbeweging: zone zero exercise. Dat is zo rustig bewegen dat je er makkelijk een gesprek bij kunt voeren. Denk aan een ontspannen wandeling, wat lichte yoga of gewoon in de tuin rommelen.
Sportwetenschappers verdelen training vaak in zones, gebaseerd op hartslag. Zone 1 staat voor heel licht bewegen, zo’n 50 tot 60 procent van je maximale hartslag. Zone zero zit daar nog onder. Het voelt soms bijna te makkelijk, alsof het niet telt. Maar steeds meer onderzoeken laten zien dat het wel degelijk effect heeft. Zelfs rustige beweging verbetert je bloedsomloop, helpt je bloedsuikerspiegel reguleren en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten.
Beter vol te houden
Daarnaast is het veel makkelijker vol te houden. Veel mensen stoppen met sporten, omdat de lat te hoog ligt. Zone zero is toegankelijk en duurzaam, ideaal voor wie ouder is, herstelt van een blessure of simpelweg niet houdt van intensieve workouts. Verder bevordert het herstel. Niet voor niets doen topsporters het al jaren. Voor gewone mensen geldt hetzelfde: een kalme wandeling kan juist energie geven in plaats van kosten. En tenslotte zijn er ook mentale voordelen. Lichte beweging vermindert stress en verbetert je humeur en slaapkwaliteit.
In een wereld waarin we steeds meer stilzitten is bovendien elke beweging meegenomen. Het idee dat je niet altijd keihard hoeft te trainen, maar dat een rustige wandeling of een paar stretchoefeningen ook tellen, haalt de druk weg. Daarnaast past het in het dagelijks leven. Even lopend bellen, de trap nemen, tijdens het wachten de benen strekken: het klinkt klein, maar de optelsom maakt uit. Zone zero gaat dus niet over persoonlijke records, maar over routine en plezier.
Bron: Science Alert

